Nädala nägu ⟩ Ernits paistab lahkuvat pauguga

Peeter Ernits oli eelmise nelja aasta jooksul kohati suisa rasvaseima suuvärgiga EKRE saadik riigikogus. Seda üllatavam on, et just tema viskas sel nädalal Martin Helmele kinda, viidates just vänge retoorika tõttu erakonnas üles kerkinud rahulolematusele. Isegi kui Ernitsa lootused erakonna esimeheks saada ja ka juhatusse pääseda on tillukesed, saavad laupäevased sisevalimised olema rahvuskonservatiivide ridades kõnekad: kui Ernits peaks saama näiteks paarkümmend protsenti häältest, oleks see juba arvestatav umbusaldus Helme senisele juhtimisele.