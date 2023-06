Avalikkuses on avaldatud hämmastust, kui karmikäeliselt jõustruktuurid kahtlustatavatega käitusid, justkui oleks ohtu seatud riigi julgeolek. Pruunsild on väitnud, et rünnak oli maailmavaateliselt motiveeritud, sest ta on erakonna Isamaa suurtoetaja, ja et laiem eesmärk on hirmutada kõiki, kes plaanivad konservatiivseid erakondi rahaliselt toetada. Selliste kahtluste korral on teema üle avameelselt arutamine põhjendatud.