Juriidiliselt on korrektne öelda, et asekantsler koondati. Aga pärast ministri etteheiteid, et ametnik käitus eetikanorme rikkudes, pole enam kahtlust, kuidas asjad käisid. Raudsepp oli käinud kõikidele teatrijuhtidele närvidele juba pikemat aega. Raudsepa kirstunaelaks sai otsekohene väljaütlemine, et Vene teater tuleb kolida väiksemale pinnale, samuti tuleks trupi suurust vähendada ja vajadusel teatrijuht välja vahetada.