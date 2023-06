Erkki Koort ⟩ Kas Ukraina rünnak algas tammi õhkimise tõttu või vaatamata sellele?

Kahhovka tammi õhkimise aeg ei olnud valitud suvaliselt. Info, et tamm on mineeritud, oli olemas juba eelmisel aastal, kui Venemaa taganes kindral Surovikini ehk Armageddoni juhtimisel Hersonist. Toona lasti õhku ainult sild, et takistada ukrainlaste edenemist. Mäletatavasti pommitasid seda silda Venemaa varustusteede häirimiseks ka Ukraina relvajõud, kuid mitte tammi ennast.

Venemaa tegevus on selge sõjakuritegu, sest on keelatud rünnata objekte, mille tagajärjel vallandub kontrollimatu jõud. Üleujutuse põhjustamine on kindlasti selline kontrollimatu jõud. Kahju ühiskonnale ja keskkonnale on üüratu. Tegu näitab ilmekalt Venemaa sõjapidamise eripära, mis on endiselt kusagil keskajas ega lase ennast mingitest rahvusvahelistest kokkulepetest häirida. Aegade jooksul on sõjapidamises jõutud selleni, et sõdu peavad sõjaväed. Venemaa lähtub oma sõjapidamises jätkuvalt kogu ühiskonna vastasest surmavast tegevusest. Ka Belgorodi oblastis käivad lahingud lähtuvad põhimõttest, et vaenlase kontrollitud territooriumil on ainult vaenlased. Venemaa sõjapidamise eripärad tulevad erilise brutaalsusega esile.