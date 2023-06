Põhiseadus on juba nii vana, et selle loomiseks tehtud kulutused kroonides on inflatsiooni taustal lausa olematud.

Näivalt tasuta asjade puudumine on aga sageli väga kallis. Ameerika näitekirjanik Arthur Miller on meenutanud: Ära usu seda, et asjadel, mis kasu ei too, pole väärtust. Isegi kui seadused ei maksa suurt midagi, siis pigem on nendega nagu vabadusega Lennart Meri mõttes: mõne asja väärtust mõistame alles siis, kui oleme selle kaotanud.