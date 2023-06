HELEN REBANE ⟩ Kuidas päästa EKRE?

Kui noored hakkavad ise arvamust avaldama või jumal hoia selle eest, et veel kuhugile kandideerima, siis algab nende demoniseerimine ja kõrvale lükkamine. Pole vahet kui aateline ja teotahteline noor inimene on, kõige eelneva valguses on mõistlikum siiski jätkata enda erialase tööga – teha karjääri, teenida raha, ehitada kodu ja luua perekond.

Kõige selle taustal ei tohi unustada, et EKRE-taolist erakonda on Eestile hädasti vaja. Liikmeid ja toetajaid pole EKREle toonud Martin Helme karisma, vaid siirad rahvuslikud põhimõtted, millest liberaalid on hakanud üha ülbemalt üle sõitma. Eestis ei ole teist erakonda, kes seisaks nii jõuliselt sõna- ja isikuvabaduste ning otsedemokraatia eest. Muidugi sõnavabaduse puhul paistab see olevat vaid poliitiliste sõnumite tasandil – erakonna siseselt üritatakse seda vaigistada