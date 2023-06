Peamine tähelepanu Ukrainas oli ikka veel üleujutusel. Osa Hersoni linnast on jäänud vee alla ning eile käis seal evakueeritavate elanikega kohtumas ka president Volodõmõr Zelenskõi. Mõnda aega hiljem avas Vene suurtükivägi evakueeritavate suunas tule, mille tulemusena said mõned inimesed ka surma. Võimalik, et tuli avati ka lootuses tabada Ukraina presidenti.