TOOMAS KIHO ⟩ Kui võtad öelda A ja B, tuleb öelda ka C

Sellepärast ei kõlba praegu valitsuses sotsiaalkaitseministri eestvõttel kokku pandud perekonnaseaduse muudatused: need ütlevad küll A ja B, ent jätavad juba C ütlemata. Nii peaksid ka poliitikud ja ühiskirjadega liitunud mõistma, et plaanitavad seadusemuudatused ei ole piisavad, et abieluvõrdsus tegelikult kehtestada. Samas on nad küllaldased, et muuta või raputada selliste eesti keele põhisõnavara mõistete tähendust, nagu «abielu», «abikaasa», «mees», «naine», «isa», «ema» jne.