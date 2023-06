JUHTKIRI ⟩ Mürgitatud riigikogu

Eeskätt on see mõeldud selleks, et valitsus saaks selgust, kas tema poliitikale on riigikogus piisav toetus või tuleb tunnistada selle puudumist ja luua võimalus uue, laiema toetuspinnaga valitsuse moodustamiseks. Eelnõu usaldusküsimusega sidumine on oluline eeskätt vähemusvalitsuse korral, kellele see võib olla ainus tee oma poliitilist tahet ellu viia.

Praegu on Reformierakonna, Eesti 200 ja SDE koalitsioonil märtsivalimiste järel riigikogus 60 kohta 101st ning pole kuulda, et koalitsioon mureneb. 60 häält! Ainuüksi see arv kinnitab, et eelnõude sidumisel usaldusega on midagi valesti.

Tõsi, eelnõude sidumine usaldusküsimusega võimaldab neid palju kiiremini vastu võtta kui tavamenetlusel. Seda argumenti kasutati 2009. aasta veebruaris, kui Andrus Ansipi valitsus võttis nii vastu negatiivse lisaeelarve. Siis paistis, et nn masust väljatulekuks on seda kiirelt vaja, kuid Pandora laegas avanes ja selline tava hakkas korduma. Näiteks 2015. aastal sidus maksuseadused kiire menetluse huvides usaldusküsimusega Taavi Rõivase valitsus.

Eelmises riigikogus polnud see enam üldse võõras. 2020. aastal seoti usaldusküsimusega teise pensionisamba reform ja mullu samuti mitu eelnõu.

Usaldusega sidumise ajendiks pole üldiselt see, et meil oleksid olnud vähemusvalitsused või mingi küsimusega on nii kiire, et riigikogu tavamenetlus ei kõlba. Selle peaajendiks on n-ö lootusetu obstruktsiooni ähvardus.

Praegused obstruktsiooni eesrindlased esitavad juba 1000 ja enam muudatusettepanekut, et parlament täielikult lühisesse viia.