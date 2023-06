TÕNIS LUKAS ⟩ Kultuurirahvas reageerib kollektiivselt siis, kui midagi on tõesti mäda

Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed said Viivi Luigelt kirja suure hulga tuntud kultuuriinimeste allkirjadega. Selles tuntakse muret mitte ainult «Plekktrummi» ja «Ööülikooli» saadete tootmise peatamise, vaid ka laiemalt kultuuri ja selle vahendamiskanalite kommertsialiseerumise pärast. Me oleme ka juba reageerinud – teisipäevaks on komisjoni istungile kutsutud ERR-i juhatuse ja nõukogu esindajad. Küsime rahvusringhäälingu murede kohta ja tahame vastust just kultuuri-, haridus- ja teadussaadete mahtude ja suundade kohta.