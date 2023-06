Maris Lauri ⟩ Riigi rahaasjad peavad olema korras

Eesti riigi rahaasjad läksid paigast headel aegadel. Siis tulid keerulised ajad ja seis läks veelgi hullemaks. Eriti hulluks läks asi eelmises riigikogu koosseisus, kus domineeris vildakas vaade riigi rollile ja rahandusele. See vaade ei ole ka täna kuhugi kadunud, ta on olemas ka praeguses riigikogus, kus ta on küll vähemuses, kuid seejuures väga lärmakas ja agressiivne.

Riigikogu ülesanne ei ole jagada kõigile võimalikult palju raha, kuigi just seda üks kunagine riigikogu liige väitis ja paljud praegugi usuvad. Riigikogu ülesanne on tagada Eesti riigi jätkuvus ja toimimine. See peab toimuma arukal viisil, vaadates mitte üksnes eilsesse või tänasesse päeva ja mõeldes paremal juhul homsele, vaid hinnates üldisemaid trende ja pikaaegseid arenguid, mitut laadi riske ja võimalusi. Riigikogu ei tohi käituda ühepäevaliblikana. Kahjuks ei ole see alati õnnestunud.