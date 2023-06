TIIT LEPASAAR ⟩ Kas vabadust ja tehisaru saab ühendada?

Enamik meist usub paremasse tulevikku. Usume ka, et teaduse ja tehnika areng ning uued tehnoloogiad on teinud ja teevad ka edaspidi meie elu kergemaks ja lõbusamaks. Samas on meis ka teatud kõhklused, sest päris uute tehnoloogiatega käivad kaasas hoiatused ja maailmalõpu ettekuulutused. Olgu siis tegemist geenmuundatud organismidega, nanotehnoloogiaga või viimati tehisintellektiga.