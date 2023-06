KAAREL HAAV ⟩ Õppekavade koostamise poliitika tuleb teha avalikuks

Hariduse sisu kavandamine peaks olema pidev ja süstemaatiline protsess, kuid meil on see seni olnud hoopis kampaanialik ja kaootiline. Õppeainete ainekavasid on muudetud ja kokku pandud riiklikeks õppekavadeks (edaspidi lühendatult RÕK) lühiajaliste hoogtööde korras. Seejuures on see tegevus olnud äärmiselt politiseeritud.