KULTUURIINIMESTE PÖÖRDUMINE ⟩ Meile teeb muret ERRi kvaliteetsaadete tulevik

Meile kui oma rahva liikmetele, meile kui oma rahva kultuuri esindajatele teeb muret see, mis toimub praegu Eesti Rahvusringhäälingu kultuurisaadetega. Pidades väga vajalikuks ja tunnustades tööd, mida ETV on teinud Eesti kultuurisündmuste edastamisel ning kultuuri populariseerimisel laiale auditooriumile, oleme samas äärmiselt mures ERR-i juhtkonna tegevuse pärast, mis kahjustab kultuuri keerukamate probleemide kajastamist ja kultuuritegijate ideede jõudmist nõudlikuma televaatajani.

Mõlemal saatel on väga kindel välja kujunenud sihtgrupp, mõlema saate pealkirjast on saanud kultuurisümbol. Mõlema saate tegijad on väga võimekad ja kultuuritegijate poolt tunnustatud ja usaldatud kultuuriajakirjanikud. Nüüd on saanud kultuuriavalikkusele teatavaks, et mõlemad saated sel kujul lõpetatakse.