AIMAR VENTSEL ⟩ Kas sanktsioonid Venemaale ikka mõjuvad?

Sattusin Youtube’is kanalile, mida peab head Ameerika inglise keelt rääkiv noor vene mees. Tema kanali mõte on edastada välismaale sõnumit, kui hea on elu Venemaal nüüd, käimasoleva Venemaa-Ukraina sõja ajal. See ei ole puhtalt propagandakanal, autor näitab elu Venemaal läbi isikliku prisma, teinekord esineb pikemate isiklike filosoofiliste mõtteavaldustega, viib vaatajaid Venemaa perifeeriasse (ehk tundmatutesse väikelinnadesse) ja näitab Moskva või Piiteri nurgataguseid.

Kõiki selle kanali videoid pole ma viitsinud vaadata, aga suhteliselt ruttu on võimalik aru saada, et siin näidatakse peamiselt majanduslikult kindlustatud venelaste (venelasi on ca 80 protsenti Vene Föderatsiooni rahvastikust) elu ja tarbimisharjumusi. Ehk siis inimesi, kes on leidnud endale Venemaa majanduselus sellise niši, kus neid praegu otseselt sissetuleku nappus ei ähvarda – autotöökoja omanik, IT-inimesed, ka suurtalunik. Ja muidugi Moskva, linn, mida kõikidest Venemaa linnadest ähvardab rahanappus või muude vahendite puudus kõige viimasena.