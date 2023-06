Ott Lumi ⟩ Kas koalitsioonilepingule saab anda õigusliku hinnangu?

Vandeadvokaat Allar Jõks kommenteeris teemat («Kumb on olulisem – põhiseadus või koalitsioonileping?», ERR, 11.04) siis, kui juba tekkinud koalitsioon oli oma sõlmitud leppe avalikustanud, ning leidis, et põhiseadus on koalitsioonilepinguülene nähtus. Eriti kriitiline oli suurettevõtja Raul Kirjanen, öeldes koalitsioonilepingu kohta: «Kõik, mis on seal kirjas, peab juhtuma (nii idiootne kui see ka tundub), ja mida seal kirjas ei ole, seda ka ei juhtu. Aga milleks on meil siis vaja riigikogu? Milleks on meil vaja huvigruppe? Milleks on meil vaja talupojamõistust? Kui sind pole koalitsioonilepingus, siis sind justkui ei olegi olemas. Punkt» (EPL, 31.05.2023).