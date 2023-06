Juhtkiri ⟩ Brüsseli diktaat osutus ametnike diktaadiks

Euroopa Liidus kehtib subsidiaarsuspõhimõte, mille järgi otsustatakse ELi tasemel nii vähe kui vaja. See tähendab, et liikmesriigil on küllalt suur otsustusõigus. Muidugi pole subsidiaarsus kivisse raiutud ja alati on Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel olnud pinge, kes mida otsustab. Seega on teatud määral küsimus ka võimus. Paraku näeme praegu, et Eesti on ise andnud otsustusõigust käest, pookides ametnike soovitud seadustele juurde Brüsseli märgi.