Õiguskantsler ja riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon on juhtinud tähelepanu, et ametnikud poetavad eurodirektiivide varjus Eesti seadustesse nõudeid, mis direktiividest ei tulene. Kui laialdane on see probleem ja mida tuleb ette võtta? Kuidas seda ametnikueetika seisukohalt hinnata? Kuidas tõsta riigikogu võimekust selliseid käike ära hoida. Kas peate vajalikuks seaduste n-ö järelinventuuri?