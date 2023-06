TOOMAS ALATALU ⟩ Suur sõda Euroopas sobib küünilistele ärimeestele hästi

Euroopa uus kogunemine, sedapuhku sõja serval, andis kõigile osalistele võimaluse üksteisele näkku vaadata ja tõdeda, et ollakse ikkagi sõja ja agressori vastu, ehkki eri moel ja erinevate juttude saatel. Kõik algas sellest, et Lääs võttis sisuliselt vastu Kremli pakutud propaganda reeglid – 2014. a vahutati pikalt tundmatut päritolu «rohelistest mehikestest», kellele seda arvestades jõuti isegi «viisakate inimeste» monumendid püsti panna. 2022. a sobitati end Putini sõjalise erioperatsiooni mõistega. Ehk siis ametlikult päris sõda polegi, on midagi osalist – nagu seda on müütiline osaline rasedus?! – mis nagu lubab jätkata toimetamist rahuaja seaduste alusel. Säärane ennast rahustav ajupesu sobib igati küünilistele ärimeestele.