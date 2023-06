RIINA SOLMAN ⟩ Praegune polariseerimine viib Eestis kahepartei süsteemini

Eero Epner on kirjutanud vajaliku loo (Eesti Ekspress 31.05.2023), mis tõstatab Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjoni (ERJK) tegevuse mõttekuse või selle paremini korraldamise päevakajaliseks. Seaduse mõttes ei tundu kuidagi õige, et SALK juriidilise isikuna korraldas ja otsustas Eesti poliitmaastiku üle, võttes inimesi kokku ja ütles kellele annetada, kellele mitte. Sellest kerkib küsimus, kas SALK on tegelenud keelatud annetusega rollis, mis on Eestis praegu reguleerimata. Küsimus on tõsine, sest polariseeruva ühiskonna suurimad kannatajad on ühiskonnagrupid, mis jäävad kahe vaenuleeri vahele.