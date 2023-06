EDWARD LUCAS ⟩ See on üheselt mõistetav: Ukraina ei ole Iisrael

On tõsi, et mõlemad riigid on vastamisi eksistentsiaalsete ohtudega, mida kujutavad endast naabrid, kes kasutavad kergekäeliselt tervete rahvaste hävitamise retoorikat. Iisraeli puhul on tulemuseks see, et riik ajab oma asja, huvitumata, mida teised arvavad. Iisraelil on tuumarelvade arsenal, mida nad ei tunnista. Nende kardetav Mossadi luureteenistus luurab kõikjal ja kõigi järele. Mossadil on kaugete maadeni ulatuv edukas atentaadiprogramm, mis katab erinevaid sihtmärke alates natside sõjakurjategijatest ja Palestiina terroristidest kuni Iraani tuumateadlasteni. Kui vaja, siis annab Iisrael oma vaenlaste pihta lööke õhust, maalt ja merelt. Kas see on tõesti see, mida NATO tahab näha sõjajärgses Ukrainas?