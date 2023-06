URMAS VIILMA ⟩ Valitsuse abielukäsitlus võib sundida osa erakoole uksi sulgema

Varro Vooglaid kirjutas eile Facebookis, viidates minu sõnadele riigikogu õiguskomisjonis, et «kui abielu tähendus defineeritakse riiklikult ümber ja kui riik seob kristlike erakoolide riikliku rahastamise sellise abielukäsitluse õpetamisega vastavalt riiklikule õppekavale, siis tuleb ilmselt kristlikud erakoolid sulgeda, sest ilma riikliku rahastuseta ei ole need jätkusuutlikud.»

Minu vastusena on tõlgendatav Vooglaiu kommentaari ülal tsiteeritud esimene osa. Täpsustamist vajab siinjuures seegi, et seda teemat ei tõstatanud mina omal initsiatiivil, sest pole nendele asjadele kuidagi veel ette jõudnud mõelda. See oli minu vastus riigikogu õiguskomisjoni koosolekul minule esitatud küsimusele.

Kuna erakoolides peab järgima riiklikku õppekava, siis võib teoreetiliselt tulevikus tekkida tõepoolest olukord, et konfessionaalses erakoolis peab õpilastele rääkima abielust nt inimeseõpetuse või ühiskonnaõpetuse tunnis riikliku õppekava kohaselt ühtviisi ning usuõpetuse või usundiõpetuse tunnis vastavalt kiriku õpetusele. Potentsiaalselt on siin väärtuskonflikti oht.

Kui riiklik järelevalve peaks tuvastama, et abielukäsitlus ei vasta kehtivale seadusele ja teeb sellekohase ettekirjutuse, kuid erakool ei saa maailmavaatelistel põhjustel seda täita, võib erakoolil jääda koolitusluba saamata või pikendamata. See tähendab ka riigi toetuse lõppemist ning ilma koolitusloata ei saa kool ka tegevust jätkata.

See on hüpoteetiline sündmuste rida, mille rakendumist ma hetkel väga realistlikuks ei pea. Samas, ei saa välistada, et seisame just sarnaste väljakutsete ees aastate pärast.