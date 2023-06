AIMAR ALTOSAAR ⟩ Koolijuhid vintsklevad omavalitsuste lõksus

Tahtmata üldistada, nagu oleksid Eestis koolid kõikjal omavalitsuste brutaalse surve all, sest teada on ka väga eeskujulikult toimivaid suhteid asutuste vahel, ei saa jätta tähelepanuta vastupidiseid näiteid. Kõik on kuulnud, et häid õpetajaid, koolide ja lasteaedade juhte otsitakse mööda Eesti taga, sest neist on maal jätkuvalt suur puudus, kuid samal ajal kuuleme valdadest ka midagi muud.