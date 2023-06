Raivo Vare ⟩ Venemaa tulevik sõltub ühiskonna meelsusest

Sõjajärgse Venemaa võtmeküsimus on: milliseks kujuneb Venemaa riigikorraldus ja sellele üleminek, aga ka ühiskonna ettekujutus valitsevate väärtuste paletist. On võimalik välja tuua mitu suundumust, mille ainus ühisnimetaja on riigi rahvusvahelise mõjukuse saavutamine/hoidmine.