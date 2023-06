KRISTA ARU ⟩ Kultuuripärandi talletamine on digiajastu «isamaa kohus»

Need ajad, mil suure õhina ja rõõmuga üheaegselt Tartus, Tallinnas ja Pärnus digiteeriti ajalehe Perno Postimees aastakäike, on ammu möödas. Aastatel 2018 – 2023 kestnud riiklik digiteerimiskava, kus dokumentide, fotode, kunstiteoste, raamatute digiteerimine on mõistuspäraselt ja vajaduste järgi jagunenud eraldi projektideks mitmete mäluasutuste ja digiteerimistööde teostajate vahel, kehtestas ka digiteeritule ühtlased ja tänapäevased tehnilised nõuded ja standardid ning tulemuse üle võib rõõmustada, kirjutab Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru.