LEA DANILSON-JÄRG ⟩ Salga ja valitsuse moraalne eksimus on selge, kas ka kuritegu - see selgub

Lobistidega kohtumised on meie riigis viimased kaks aastat juba päris asiselt reguleeritud. Justiitsministrina töötades analüüsisime ministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti koostöös lobikohtumisest teavitamist ja tunnustasime kõige hoolsamaid kohtumiste registreerijaid. Möödunud nädalal alguse saanud Salga-saaga näitab, et Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside poliitikud kunagi sellist tunnustust ilmselt ei näeks.

Eesti Ekspressis ilmunud artiklist võisime lugeda, kuidas praeguse valitsuskoalitsiooni liikmed ülistasid neile valimiste eel kandikul ette kantud tasuta andmeid ja nõu, kuidas sõnumeid seada ja valijatega manipuleerida. Mõistagi tekitas see pahameelt Isamaa ridades – erakonna jaoks, kelle eesmärk on rääkida alati enda poliitikast ausalt, on õõvastav lugeda, et poliitilised rivaalid samas vassivad ja valetavad, kuna nii oli neile kasulikum.