Käesoleval aastal on kõrgendatud pingega puhkenud mitmes Eesti maapiirkonnas lastevanemate ja õpilaste protest väikekoolide sulgemise vastu. See on märk, et haridusvõrgu optimeerimise nime all tehtav «harvendusraie» on jõudnud punkti, kus vanaviisi lähenemist ei saa me enam enestele lubada.