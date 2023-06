Ukraina on suutnud informatsioonilist survet Vene armeele ja juhtkonnale veelgi kasvatada. Eile avaldati meisterlikult valmistatud ja perfektselt töötava sõnumiga videoklipp koondminetusega «Ärme räägi häälekalt oma plaanidest». Ukraina kodanikud loevad siit välja, et pealetung on alanud, kuid sellest lihtsalt väga palju ei räägita ning ukrainlased võivad olla rahulikud. Nimetatud videoklipp häkiti ka Krimmi telekanalitesse ja seal mõjutab see juba vastaspoole alateadvust vastupidiselt.