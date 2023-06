Viktor Jerofejev ⟩ Vene inimesi hävitab pealekaebuste maania

Praegu on Venemaal sündimas uus rahvuskangelane. See on Putini režiimi selgroog. Putini abiline võitluses sisevaenlastega. Saage tuttavaks – see on kangelane-informaator. Ta kirjutab pealekaebusi uhkelt, enda nimel, varjunimede taha peitumata ja oma tööst moraalset rahulolu tundes. See on osa kollektiivsest pealekaebamise süsteemist, kus õpetajad kirjutavad kaebusi õpilaste kohta ja õpilased liberaalsetena tunduvate õpetajate kohta, kus iga liberaalne, sõjavastane mõte, olenemata sellest, kust see pärineb, nõuab pealekaebust ja süüdistust muuhulgas natsismi õigustamises.