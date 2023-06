Jaak Valge ⟩ Eesti on juba täis, ukrainlasi aga muudkui tuleb

Küllap on paljud inimesed täheldanud, et meie avalikus ruumis kohtab üha enam vene keele kõnelejaid. See mulje ei pruugi olla ekslik. Nimelt on Ukraina passis kirjas ka rahvus, ent politsei- ja piirivalveamet seda ei registreeri. Ukrainast tulnud ajutise kaitse taotlejad võivad rahvuse ankeeti kirjutada oma äranägemise järgi või jätta üldse kirjutamata. Üle poole neist ongi jätnud oma rahvuse märkimata.