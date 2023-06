JUHTKIRI ⟩ Ukraina vastupealetung kütab kirgi – ja eriti veel Moskvas

Mõistagi ei rääkinud Ukraina riigipea ka WSJ-le, kus ja millal Ukraina alustab, aga see oli kõige selgem ja enesekindlam sõnum, mis tuli ajal, kui õhk on ootusest ärev. Zelenskõi sõnul oleks lisaressursse veel juurde vaja, aga enam pole võimalik oodata.

Mõni vaatleja juba leiab, et vastupealetung ongi alanud: droonirünnakuga peamiste sõjasüüdlaste elamurajoonile Moskva lähedal ning Ukraina poolel võitlevate Vene vabatahtlike tungimisega Belgorodi oblasti piiriäärsesse Šebekino linna.

Ehkki mõlemad sündmused tekitasid Kremlis paraja paanika, on siiski ilmne, et Ukraina pole oma täit võimsust sugugi rakendanud, vaid tegemist on tugevate psühholoogiliste löökidega, mida Kiievil pole isegi tark enda kontole kirjutada.