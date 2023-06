Andres Herkel ⟩ Noortefoorum põles kui tulilill, aga Savisaar solvus

Just nii need asjad tol ajal käisid. Küsimus Eesti tulevikust oli ühtäkki väga terav. Meis kees vajadus selle üle arutleda, leida mõttekaaslasi ja otsida võimalusi, et tegutseda. Nii leidsingi eest hulga juba tuttavaid või tuntud nägusid, aga vist veel enam neid, kellest varem suuremat ei teadnud, kuid kelle roll muutus järgnevatel aastatel väga suureks.