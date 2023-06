Riina Solman ⟩ Sündimuse kukkumise neli põhjust ja kasutamata jäetud võimalus

Lastekaitsepäeval sündisid Ida-Tallinna keskhaiglas nelikud. Palju õnne lastevanematele! See on Eestis üle tüki aja ainus hea uudis sündimuse teemal. Nelikute sünd pani taas mõtlema põhjustele, miks Eestis lapsi nii vähe sünnib. Neidki põhjuseid sündis kokku neli. Probleemi leevendamise võimalus on veel olemas, kuid kahjuks ei soovi valitsus seda kasutada ja aeg hakkab otsa lõppema.