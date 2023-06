Globalistide sajand. Kuidas kujundada ümber maailma palet ja vabaneda rahvustest

Vince Gaia hoiatab, et kliima soojenemine viib seninägematu rändekriisini, mille kõrval 2015. aastal Euroopat tabanud rändekriis näib lapsemänguna. Fotol merelt päästetud põgenikud Kreekas Lesbose saarel 2019. aastal.

Kui Gaia Vince’i «Nomaadide sajand» hiljuti eesti keeles ilmus, mõjusid selle seisukohad nii imperatiivsete ja radikaalsetena, et tekkis tahtmine reageerida. Siis aga mõtlesin ümber – parim reaktsioon nii äärmuslikule tekstile on seda lihtsalt ignoreerida ja loota, et raamat tähelepanu ei pälvi.