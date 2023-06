JUHTKIRI ⟩ Eesti 200 peab mõtlema valija usalduse taastamisele

Seega tekivad keskkonnakomisjoni juhist tegelikult kaks tähtsat küsimust. Kui hea on üldse Eesti 200 inimeste tundmine ja sellega seoses suutlikkus teha taustakontrolli, enne kui inimene nende ridades valimistel kandideerib ja kuhugi ametisse saab? Mööngem, et Lehtmet noolisid endale ka mitmed teised erakonnad, ent Lehtmele lisandub ka Tamm, mis ikkagi tähendab probleeme just Eesti 200-le.

Teine tähtis küsimus on üldse Eesti 200 jätkusuutlikkuses, esmalt koalitsioonis ja teiseks kuni järgmiste valimisteni. Pole usutav, et koalitsioonipartnerid jälgiksid Eesti 200 tõmblusi heakskiitva pilguga, sest negatiivsed uudised Eesti 200st tähendavad negatiivsust ka koalitsiooni suhtes. Laiemalt aga peaks Eesti 200 endalt küsima, kas nad tahavad kuuluda ka riigikogu järgmisse koosseisu. Sest demokraatliku riigivalitsemise aluseks on usaldus valitsevate ja valitsejate vahel. Eesti 200 on seda usaldust palju kaotanud.