Erakonnaseaduses on selgelt välja toodud tingimused, kas ja kuidas saab erakondi rahaliselt toetada. Erakonnaseaduse seletuskirjas on kirjas ka järgmised read: «Keelatud annetuste nimekiri on näitlik ning ei sisalda endas kindlasti kõiki keelu alla langevaid annetuse vorme.» Allpool on ka mõned viited, aga alustame Ekspressi loost ja tagantpoolt.