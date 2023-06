LEON GLIKMAN ⟩ Sõnavabadus on põhiõigus. USA-s on ka vihakõne lubatud

Sõnavabadus on nn lihtsa seadusreservatsiooniga põhiõigus, mis tähendab, et seda saab seaduse alusel piirata. Piirangute aluseks võivad olla kaalukad era- või avalikud huvid. Muuhulgas ei tohi sõnavabadust teostada viisil, et see rikub kellegi au ja väärkikust või eraelu puutumatust. Mõistlikud piirangud kaitsevad meid kõiki.

Sõnavabaduse piiramisse suhtutakse riigiti erinevalt. Näiteks, USA-s kardetakse, et ühele sõnavabaduse piirangule võib järgneda teine, mistõttu on iseenesest ka vihakõne lubatud. See aga ei tähenda, et seal vihakõnelejaid heas seltskonnas talutakse või et see tuleks abiks väärika töö leidmisel.