Merle Ruut ⟩ Ka haiguse ennetaja peaks saama soodusravimit

Emotsiooniderohke draama toimeainet semaglutiid sisaldavate ravimite ümber, nagu Ozempic, mida lisaks diabeetikutele kasutavad kaalulangetajad, on kestnud juba kuid, sest suure nõudluse tõttu on seda raske saada. Teise tüübi diabeedihaigele on ravim tasuta, aga sama haiguse ennetajale ei ole. Arusaam, et ülekaalulisus ei ole haigus, vaid inimese suur õgardlus, on väär arusaam.

Rasvumus on haigus nagu iga teinegi. Ebaaus on kohelda ühte haiget eelisega ja teisele laduda solvanguid ja silte kaela. Mõlemad haigused võivad kulmineeruda vägagi ohtlikku rada. Nii vähe empaatiat suudamegi pakkuda rasvumushaigetele. Raske on uskuda, et kellelgi meist ei ole ühtegi ülekaalulist sõpra või tuttavat, kes on diabeedile lähemal, kui julgeb välja öelda. Olen sügavalt veendunud, et rasvunud inimese taga ei ole valimatu ülesöömine, vaid inimlik lugu, ja semaglutiid ei ole imeravim, mis üleöö paksust peenikese teeb.