Michael Gallagher ⟩ Kas Eesti liigub politseiriigi suunas?

Võib-olla on siin asju, mida ma ei tea. Kui jah, siis ootan huviga, et neid teada saada. Aga kui ei, siis küsiksin, miks arvasid võimuesindajad, et taoline kohtlemine on vajalik või kohane? Ja kes vastutab nende otsuste ja tegude eest? Kui need osutuvad võimu kuritarvitamiseks, siis kas vastutajad astuvad oma kohalt tagasi, nii nagu pidi tegema Priit Humal?

Paneme asjad konteksti. Priit Humal on Tartus hästi tuntud inimene. Ma tean teda. Keegi ei arva, et ta oleks kriminaalse loomuga. Selleks, et õigustada tema julma kohtlemist, tuleks meile tõestada, et me teda usaldades eksisime. Kui seda ei tehta, pole minu lugu Priit Humalast. Pigem sellest, kuidas asjad nii käest ära võisid minna, ja muretsema paneb oht, et see saabki käitumismustriks.