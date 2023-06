JUHTKIRI ⟩ Kui ehtsad on pankade pisarad?

Lisaks sellele kohtlevad suurpangad kliente eri turgudel erinevalt, ja Eesti tarbija Väikese Peetrina on eriti halvas olukorras. Näiteks on kodulaenude intressimäärad Eestis 5,7 protsendi juures, samas kui Rootsis on need umbes nelja protsendi piires. Swedbanki juht on seda seletanud erinevustega lepingustruktuuris: Rootsis saab pank intressimarginaale muuta, samas kui Eestis on need enamasti 25 aastaks fikseeritud. Euroopa Komisjon on oma suunistes rõhutanud vajadust pangandustingimuste ühtlustamiseks Euroopa turgudel, kuid elu näitab, et praktikas ei ole sellega kuhugi jõutud.