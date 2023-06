Viimastel kuudel on 20 õpilasega Metsküla algkool figureerinud päevauudistes tõesti päris palju, kuid paraku valedel põhjustel. Kõigi märkide järgi ning asjaosaliste üksmeelsel ja tulisel kinnitusel on tegemist ühe kõige eesrindlikuma ja oivalisema pisikese maakooliga, mida Eesti piires üldse leida võib. Ent kuitahes pisike, kuitahes armas või kuitahes kvaliteetne, praeguse seisuga ei näi sellel pikka pidu olevat. Ning kogu kaasus on andnud ainest Taaveti ja Koljati stiilis mõõduvõtule, mille raames ristuvad väikekooli eluõigust ja riigipoolseid kärpekääre esindavad vastandlikud huvid.