Erkki Koort ⟩ Droonid Moskva kohal ennustavad muutust, aga kellele?

Kui vaadata viimastel päevadel Ukraina peastaabi avaldatud numbreid hukkunud Venemaa sõdurite ning hävitatud tehnika kohta, siis torkab silma kaks asja. Esiteks on hukkunute arv ja hävitatud soomustehnika kogused väiksemad kui tavaliselt. Teisalt on suurenenud hävitatud suurtükkide kogus ning samuti on lisandunud suures mahus alla tulistatud rakette ja droone.

Millest see kõneleb? Otsesed ründeoperatsioonid on vähenenud ning tulemust püütakse saavutada kaugelt. Üks viimaste nädalate oluline muutus on olnud aga sõja järjest suurem kandumine Venemaa pinnale. Tegelikult on küll siinkohal paslik öelda, et Venemaa pinnale on kandunud «spetsiaalne sõjaline erioperatsioon». Aga seekord on selle planeerinud ja viinud ellu ukrainlased. Loodan, et ka Eestil on kusagil maa-aluses laos valmis parvede kaupa droone, mida vajadusel kasutada.