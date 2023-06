Hooldusõiguse ja suhtluskorra üle käivates vaidlustes kohtab sageli vanemaid, kes võõrandavad enda last teisest vanemast. Kui seadus annaks selge hinnangu, et tegemist on väärkohtlemisega, saaks kohtud sellega tõhusamalt tegeled. Seni saame alaealisi esindades sellega kohtus tegeleda ainult veenmisjõu najal. Mõnikord on see väga raske, sest lapses tekitatud vastumeelsus teise vanema suhtes jätab mulje, nagu oleks lapsevanem ise midagi valest teinud.