Andrus Hiiepuu ⟩ Helendavad ekraanid toetavad lõimumist juhul, kui nad on eestikeelsed

Internet on inimestest kiirem ning jõuab hetkega pea igasse maailma nurka – nii palju kõnealuses küsimuses vaja polegi, piisab Eestimaa eri nurkadest. Tõsi, see tugevus on ühtaegu nõrkus, sest välkkiire infojagamine ühiskonnaga võimaldab mõjuala laiendada ka pahatahtlike kavatsustega tegelastel, kes oma alternatiivmaailma propageerivad. Paraku usuti aastakümneid sinisilmselt, et kahe paralleelmaailma konkureerimisel jätkub ruumi ka selleks, et lõimida vastaspoole infot tarbivaid elanikke. Tänaseks on selgeks saanud, et see kalkulatsioon ei olnud kahjuks õige, ning heatahtlikkus sai karistatud. Seda tähtsam on nüüd teha tõsist tööd selle nimel, et inforuumi täita kvaliteetse eestikeelse sisuga.