Tarbijal on õigus teada, millised riskid ootavad teda ühe või teise toote ostmisel ja siis ka selle tarbimisel. Ja kuigi tootjale võib see tekitada lisakulusid, on see loomulik, et kui nad meile midagi müües saavad tulu, on neile pandud kohustus meid erinevatest riskidest hoiatada ja teavitada, millest üks või teine toode on valmistatud.