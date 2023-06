Terviseminister Riina Sikkut ja tervisekassa juhatuse liige Pille Banhard täiendasid seda mõttega, et nemad saavad ainult kirjeldada, palju raha on puudu, kuid otsus, kuidas see raha Eesti elanike käest kokku koguda, on poliitiline otsus. Koalitsioonileping mainib eraraha kaasamise kaalumist ja reformierakondlane Andres Sutt on konkreetselt viidanud tööandjate rahastatud eratervisekindlustuse suuremale potentsiaalile solidaarse süsteemi kõrval.