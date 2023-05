JUHTKIRI ⟩ Probleem, mida vaenukõne seadus lahendab, jääb arusaamatuks

Paistab, et ainus probleem, mida valitsuse kooskõlastusringile saadetud nn vaenukõne seadus lahendada püüab, on vältida trahvi ja Euroopa Komisjoni rikkumismenetlust.

Põhjus on selles, et väidetavalt pole Eesti seadusandlus vaenukõne koosseisu osas vastavuses Euroopa Liidu nõukogu 2008. aasta raamotsusega.

Kuid vaenu õhutamine on Eesti karistusseadustikus ka praegu reguleeritud ja raskete tagajärgede korral karistatav.

Muuta toimivat seadust lihtsalt selleks, et olla ELi standardi jaoks voolujoonelisem, võis olla teatav argument ühendusega liitumise ajastul, kuid aastal 2023 jätab see pentsiku mulje.

Vaenukõne ja viisakusetus – sealhulgas avalikus poliitikas – on kahtlemata midagi, mida ka Postimees ühemõtteliselt taunib.

Kuid me oleme skeptilised, kas neid pahesid saab ühiskonnast karistusseadustikuga välja juurida.

Eelnõu kaitsjad, nagu justiitsminister Kalle Laanet, on välja tulnud argumendiga, et see aitab Putini-meelsete trollide ja vaenu õhutamisele suunatud mõjutustegevuse vastu.