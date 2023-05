JAANIS OTSLA ⟩ Uus kriisiseadus võib kaasa tuua tõsise ekspertide puuduse

Riigikantselei on välja töötamas uut tsiviilkriisi ja riigikaitse seadust, mis võib ennaktempos jõustuda juba sellel aastal. Uue seadusega muutub kriisideks valmistumise kohustus senisest palju enamate organisatsioonide igapäevaelu osaks. Kui tänaseni on riskianalüüside, kriisiplaanide ja ettevalmistuste tegemine olnud pigem väheste asutuste, omavalitsuste ning kriitilise tähtsusega ettevõtete kohustus, siis nüüd on see muutumas peaaegu et üldrahvalikuks.