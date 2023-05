MART KULDKEPP ⟩ Mis on Vene õhurünnakute tagamõte

Juba kuude kaupa nüri järjekindlusega korduvad drooni- ja tiibraketirünnakud Kiievile ja teistele Ukraina linnadele, mille efektiivsus on praeguseks tänu Ukraina õhutõrjerelvadele võrdlemisi väikeseks kahanenud, näitavad esmapilgul vähemalt kahte asja. Esiteks seda, et Venemaal ei ole uusi ideid, kuidas välja ronida viimase aasta jooksul tekkinud strateegilisest august ja sõja käiku uuesti enda kasuks pöörata. Või juhul, kui need ideed on siiski olemas (näiteks üldmobilisatsioon), siis vähemalt ei ole neid asutud hetkel veel rakendama.