Esiteks see, et me tunnistame eesti rahvuse püsima jäämist esmatähtsa eesmärgina. Teiseks tunnistame, et seda eesmärki pole võimalik saavutada ilma toimivate sotsiaalkaitse meetmeteta. Kolmandaks on vaja, et me ei hooliks nende meetmete hinnast isegi siis, kui see hind väljendub maksutõusus.